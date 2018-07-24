ДНР: ВСУ направляют в Донбасс низкоквалифицированных военных

По данным народной республики, Киев неспособен качественно обучить военнослужащих.

«Столкнувшись с проблемой катастрофической нехватки кадров среди младшего офицерского состава в зоне проведения карательной операции, Министерство обороны Украины разработало проект по подготовке офицерских кадров для ВСУ за один год — так называемые «Лидерские курсы», — сказал начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов

По его словам, пройти обучение мог любой желающий, поскольку никаких жёстких требований при зачислении нет. После окончания курсов слушатели получают квалификацию «офицер управления тактического уровня» и воинское звание «младший лейтенант», направятся для участия в боевых действиях в Донбассе.

«Таким образом главарь «ООС» Сергей Наев надеется закрыть кадровые дыры и решить вопрос укомплектования. Однако в случае активизации боевых действий эти так называемые лейтенанты, не имея опыта и профессиональной подготовки, трусливо сбегут или поведут свой личный состав на убой», — заявил Безсонов.