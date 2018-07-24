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ДНР: ВСУ направляют в Донбасс низкоквалифицированных военных
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ДНР: ВСУ направляют в Донбасс низкоквалифицированных военных 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По данным народной республики, Киев неспособен качественно обучить военнослужащих.
«Столкнувшись с проблемой катастрофической нехватки кадров среди младшего офицерского состава в зоне проведения карательной операции, Министерство обороны Украины разработало проект по подготовке офицерских кадров для ВСУ за один год — так называемые «Лидерские курсы», — сказал начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, пройти обучение мог любой желающий, поскольку никаких жёстких требований при зачислении нет. После окончания курсов слушатели получают квалификацию «офицер управления тактического уровня» и воинское звание «младший лейтенант», направятся для участия в боевых действиях в Донбассе.
«Таким образом главарь «ООС» Сергей Наев надеется закрыть кадровые дыры и решить вопрос укомплектования. Однако в случае активизации боевых действий эти так называемые лейтенанты, не имея опыта и профессиональной подготовки, трусливо сбегут или поведут свой личный состав на убой», — заявил Безсонов.
22 ноября 2017 года правительство Украины приняло распоряжение об увеличении численности призывников на службу в ВСУ на 2 тысячи человек, то есть до 8360 человек. В пояснительной записке к документу указано, что такая мера обусловлена необходимостью усиления безопасности арсеналов, баз и складов, на которых хранятся взрывоопасные средства. Однако молодые люди не спешат выполнять свой гражданский долг. По данным пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, около 70% призывников не пришли в военкоматы.
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