Высказывания причастных к «убийству» российского журналиста: вот история о том, что же произошло в действительности

Российский журналист Аркадий Бабченко во вторник, 29 мая, был застрелен в своей квартире в Киеве. На следующий день он появился на пресс-конференции. Живехонек и без единой дырки от пули в теле. Мир слегка обалдел, а Бабченко извинился.

BBC переговорила со всеми вовлеченными в «убийство», которое потрясло весь мир. Вот история и том, что же произошло в действительности, когда украинская полиция инсценировала одно убийство, чтобы предотвратить другое, настоящее.

Киллером был бывший священник

«Он рассказал мне, что существует список и что есть люди, готовые финансировать выполнение этого задания. Разумеется, я согласился. Если отказаться от такого предложения, то велика вероятность того, что тебя самого убьют».

Бывший священник Алексей Цымбалюк рассказывает о том дне в апреле 2018 года, когда с ним связался старый знакомый с Украины , попросивший его ликвидировать несколько человек. В основном россиян.

Цымбалюк, крупный мужчина со светлой бородой, в последние годы и работал как православный священник, и был добровольцем в целом ряде правых военных группировок на востоке Украины, где идет война.

«Он рассказал мне, что они боролись против Украины, что они — наши враги, что их необходимо устранить и что некая группа людей выделила на эту работу определенную сумму».

Мужчиной, который на него вышел, был торговец оружием Борис Герман . Этим человеком уже интересовалась украинская полиция по причине его пророссийской деятельности на Украине.

Цымбалюк сразу решил привлечь к делу украинскую службу безопасности СБУ , которая подробно проинструктировала его, как он должен вести себя с Германом.

«Мы получили полную информацию и начали сотрудничать с господином Цымбалюком», — рассказывает Василий Грицак , руководитель СБУ.

Бывший священник стал записывать все свои разговоры с торговцем оружием, и прошло не так много времени, прежде чем он получил сведения о первой жертве в списке тех, кого он должен ликвидировать. Журналист Аркадий Бабченко.

«Я назвал ему мою цену: 30 тысяч долларов, и Борис Герман сказал, что добавит еще 10 тысяч долларов, чтобы расплатиться за свое пиво», — рассказывает Цымбалюк.

Когда деньги были заплачены, СБУ принялась планировать инсценировку убийства. У них была информация о том, что убийство российского журналиста было всего лишь «пробой пера» перед тем, как перейти к ликвидации других людей из списка.

«Лишь инсценировав это преступление, мы могли получить этот список запланированных жертв, потому что знали, что он действительно существует», — объясняет Василий Грицак.

Бабченко критиковал Путина

СБУ запланировала встречу с Аркадием Бабченко, чтобы рассказать ему о том, что собирается делать.

Российский журналист много лет проработал военным корреспондентом и поэтому прекрасно знал, как Россия вела себя, когда аннексировала Крым . Эти впечатления сделали Бабченко одним из наиболее критически настроенных журналистских голосов в России, и из-за своей критики в адрес Владимира Путина он приобрел много врагов, ему стали даже угрожать физической расправой.

Угроза привели к тому, что Бабченко в 2017 году бежал из России и поселился вместе с женой и дочерью на Украине.

Когда СБУ проинформировала Бабченко о том, что его планируют убить, он отправился домой, чтобы рассказать об этом своей жене Ольге Бабченко.

«Мне хотелось бежать, спрятаться, взять мужа и дочку и просто убежать далеко-далеко. Но я не знала, куда. Возможно, на необитаемый остров», — рассказывает она.

Ее муж рассказал ей, что решил осуществить план, чтобы они могли поймать «этих гадов».

Он должен был прикидываться мертвым, пока не окажется в морге.

В последующие недели семья была вынуждена вести себя тихо, пока план не будет полностью готов. И, наконец, 29 мая СБУ была готова начать операцию.

«Приехал гример, который наложил на мое лицо тени, стало похоже, что я потерял много крови. Мне смазали губы, и в рот мне влили свиную кровь, — рассказывает Бабченко. — Когда я притворился, что меня застрелили, я упал на колени и закашлялся, чтобы изо рта пошла кровь».

Ольга Бабченко первоначально должна была сосредоточиться на том, чтобы не мешать и вести себя максимально естественно. Вскоре пришел Алексей Цымбалюк, чтобы «ликвидировать Бабченко».

«Я увидел мужчину, лежащего в луже крови. Все выглядело очень правдоподобно. Гримеры действительно хорошо потрудились», — рассказывает он, а Бабченко сообщает, что сказал своему «убийце»:

«Перестань меня смешить, потому что меня убили. Кровь уже сохнет, сейчас трещины пойдут».

Цымбалюк ушел из квартиры, а Ольга Бабченко позвонила в «скорую помощь», которая приехала и увезла ее мужа.

Первым, кто дальше появился в квартире, был один из лучших друзей Аркадия Бабченко.

«Никогда не видела, чтобы мужчина так плакал. Он просто рыдал», — рассказывает Ольга Бабченко и добавляет, что самой сложной частью операции было то, что она не могла рассказать ему правду.

Врачи «скорой» боялись, что за ними следят, так что они пытались реанимировать его, пока двери кареты «скорой помощи» не закрылись. Потом Аркадия Бабченко объявили умершим, и пресс-секретарь полиции подтвердил факт убийства перед журналистами. Позднее СБУ разослала фотографию Бабченко, лежащего в луже крови, и принялась разыскивать предполагаемого преступника.

Бабченко привезли в ближайший морг, где он впервые смог вновь открыть глаза.

«Это были самые удивительные два-три часа в моей жизни. Я сидел в морге, укутанный в одеяло, как Ганди. Сидел, курил и смотрел в новостях, каким же потрясающим парнем я был», — рассказывает он.

Новость об убийстве российского журналиста быстро распространилась по миру. Через несколько часов вопрос был поднят в Совете Безопасности ООН , а премьер-министр Украины Владимир Гройсман не заставил себя ждать и обвинил Путина и его режим в том, что именно они стояли за убийством.

Одновременно с этим Цымбалюк отправил Борису Герману СМС о том, что задание выполнено.

«Я ему написал: «Змея раздавлена. Смотрите новости»», — рассказывает он и добавляет, что они договорились встретиться на следующий день.

На самом деле СБУ планировала немного подождать с задержанием Германа, чтобы посмотреть, как будут развиваться события, но убийство стало такой сенсацией в мировой прессе, что они предпочли сделать это уже на следующий день.

Его оживили на пресс-конференции

В 17:00 того же дня усталый и явно взволнованный Бабченко появился на пресс-конференции в штаб-квартире СБУ в Киеве. Он рассказал шокированным собравшимся, что все случившееся было инсценировкой и чуть не плача попросил прощения за то, что ввел людей в заблуждение.

«Мне самому приходилось хоронить коллег. Мне доводилось хоронить друзей. Мне знакомо это ужасное чувство, когда хоронишь своих. Но выхода не было», — заявил он, частности, на пресс-конференции.

После критики обвиняли украинскую политику в использовании фальшивых новостей в качестве метода работы, но Василий Грицак в качестве оправдания инсценированного убийства заявил, что СБУ удалось и Бабченко спасти, и получить список с именами 47 человек, которых также предполагалось ликвидировать.

По словам СБУ, список был обнаружен в телефоне Бориса Германа, и Василий Грицык говорит, что он получил его, только когда убийство Бабченко было подтверждено, — следовательно, считает он, инсценировка убийства была необходима для того, чтобы заполучить список.

Кроме того, СБУ считает, что может доказать связь между Германом и российской службой безопасности, и уже заочно осудила предполагаемого посредника по имени Вячеслав Пивоварник . Но ни украинским властям, ни журналистам на след этого человека выйти не удалось.

Аркадий и Ольга Бабченко сейчас скрываются и опасаются, что больше никогда не смогут снова чувствовать себя на Украине в безопасности.

«В один прекрасный день придется выйти за пределы нашей надежной территории. Что будет в будущем, мы просто-напросто не знаем», — говорит Ольга Бабченко.

Аркадий Бабченко не жалеет о своем желании дать себя «убить», потому что, по его словам, иначе он сейчас действительно был бы мертв.