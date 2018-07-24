Ещё
На этой неделе в Украине стартует малая приватизация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На этой неделе в Украине стартует малая приватизация 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Киев, 24 июля /Синьхуа/ — На текущей неделе в Украине стартует малая приватизация. Об этом сегодня сообщила пресс-служба кабинета министров, добавив, что первые 18 лотов уже зарегистрированы на платформе государственных аукционов.
В пресс-службе также пояснили, что малая приватизация подразумевает реализацию активов государственной и коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн /9,5 млн долл США/.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в этой связи, что эффективная продажа государственных и коммунальных активов будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса и общему экономическому росту страны.
7 марта в Украине вступил в силу закон о приватизации, направленный на упрощение процедуры передачи госсобственности в частные руки, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав инвесторов. В текущем году в рамках малой приватизации будет выставлено на продажу свыше 700 объектов, что, по прогнозам Фонда госимущества, принесет Украине доход в размере до 1,7 млрд грн /64,3 млн долл США/. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
84 человека отравились в детском лагере на востоке Украины ЕБРР выделит Украине 250 млн евро на развитие "зеленой" энергетики В южноукраинский порт прибыли с визитом корабли НАТО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ, смерть советника Путина и другие события дня13
Россия стянула военную технику к западным рубежам444
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть154
Тяжелобольная Терехова не может говорить27
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой27
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение