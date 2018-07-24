На этой неделе в Украине стартует малая приватизация

Киев, 24 июля / Синьхуа / — На текущей неделе в Украине стартует малая приватизация. Об этом сегодня сообщила пресс-служба кабинета министров, добавив, что первые 18 лотов уже зарегистрированы на платформе государственных аукционов.

В пресс-службе также пояснили, что малая приватизация подразумевает реализацию активов государственной и коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн /9,5 млн долл США /.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в этой связи, что эффективная продажа государственных и коммунальных активов будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса и общему экономическому росту страны.

7 марта в Украине вступил в силу закон о приватизации, направленный на упрощение процедуры передачи госсобственности в частные руки, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав инвесторов. В текущем году в рамках малой приватизации будет выставлено на продажу свыше 700 объектов, что, по прогнозам Фонда госимущества, принесет Украине доход в размере до 1,7 млрд грн /64,3 млн долл США/. —0—