На Украине Усика обозвали трусом и не украинцем за победу над Гассиевым

Об этом она написала в Facebook.

«Усик — трус. Одно дело — уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать «Слава Украине ! Свободу украинцам-пленникам Кремля!». Мог Усик такое сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только лишь смелый мужчина. Украинец. Ни тем, ни другим Усик не является», — указала Ницой.

Примечательно, что такое мнение высказала не одна Ницой, известная своими русофобскими высказываниями.

Так, народный депутат Виталий Куприй также раскритиковал Усика за спортивное поведение, а не нарушение спортивной этики, как того бы хотели радикалы.

«К сожалению, вы никак не вспомнили Украину на своей послематчевой пресс-конференции, а сразу после боя на ринге даже не поблагодарили собственный народ за поддержку», —указал Куприй. Он как представитель «общественной прокуратуры» потребовал от спортсмена рассказать, является ли он гражданином другой страны, какой гонорар Усик получил за бой с Гассиевым и намерен ли отправлять его часть на помощь Вооруженным Силам Украины.

В субботу 21 июля украинский боксер Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей был признан победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али

В целом для прославления Украины в мире Усик сделал больше, чем Ницой, Куприй, а также все украинские националисты вместе взятые.