Генеральная прокуратура Украины закрыла дело о подделке диплома Гройсманом

Об этом сообщает «112».

В ходе расследование дело решили закрыть за отсутствием состава преступления. В ГПУ не уточнили, допрашивали ли кого-нибудь во время следствия.

«Еще 14 апреля 2016 года… я выяснил факт подделки им документа об образовании. Это значило, что его избрание было незаконным! На тот момент я сразу обратился к генпрокурору Виктору Шокина с соответствующим заявлением о преступлении, однако мне было отказано в открытии уголовного производства… Сейчас я решил возобновить борьбу за справедливость и опять обратился в Генпрокуратуру…», — заявлял Куприй.

По его мнению Гройсман, который с 2000 по 2003 годы учился в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности «Правоведение» за подозрительно малый период окончил обучение. Обычно подготовка по образовательно-квалификационному уровню «Специалист» в украинских ВУЗах в то время занимала 5 лет, а «бакалавр» — 4 года.

МАУП имела неоднозначную репутацию среди украинских университетов. ВУЗ критиковали за нацистские и расистские взгляды некоторых преподавателей, а также за чрезмерно обширную сеть филиалов в стране, что подвергало сомнению качество выдаваемых МАУП дипломов.