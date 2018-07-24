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Генеральная прокуратура Украины закрыла дело о подделке диплома Гройсманом
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Генеральная прокуратура Украины закрыла дело о подделке диплома Гройсманом 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112».
В ходе расследование дело решили закрыть за отсутствием состава преступления. В ГПУ не уточнили, допрашивали ли кого-нибудь во время следствия.
Дело о возможной подделке премьер-министром Украины диплома о высшем образовании начали рассматривать после обращения в ГПУ депутата Верховной Рады Виталия Куприя. Примечательно, что рассмотрение дела было закрыто еще в ноябре 2017 года, однако позже суд обязал прокуратуру повторно провести расследование.
«Еще 14 апреля 2016 года… я выяснил факт подделки им документа об образовании. Это значило, что его избрание было незаконным! На тот момент я сразу обратился к генпрокурору Виктору Шокина с соответствующим заявлением о преступлении, однако мне было отказано в открытии уголовного производства… Сейчас я решил возобновить борьбу за справедливость и опять обратился в Генпрокуратуру…», — заявлял Куприй.
По его мнению Гройсман, который с 2000 по 2003 годы учился в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности «Правоведение» за подозрительно малый период окончил обучение. Обычно подготовка по образовательно-квалификационному уровню «Специалист» в украинских ВУЗах в то время занимала 5 лет, а «бакалавр» — 4 года.
МАУП имела неоднозначную репутацию среди украинских университетов. ВУЗ критиковали за нацистские и расистские взгляды некоторых преподавателей, а также за чрезмерно обширную сеть филиалов в стране, что подвергало сомнению качество выдаваемых МАУП дипломов.
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