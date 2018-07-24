Пакистанские нелегалы отправляются в Польшу через Украину

Иностранцы направлялись в страны Западной Европы.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела майора Эльжбеты Пикор, это уже третье задержание нелегальных иммигрантов на этом участке границы за прошедшую неделю. Ранее неподалеку от Перемышля и в Бещадах были задержаны трое граждан Вьетнама и трое африканцев из Эритреи.

Задержанные пакистанцы в возрасте 30 и 34 лет признались, что пешком перешли границу из Украины Польшу . Конечной целью их путешествия должна была стать Франция или Испания

Задержанные мужчины объяснили, что планировали пешком пересечь границу, поскольку в своей кране они не получили документов, которые позволяют законно въехать на территорию государств Европейского Союза

Иностранцев, согласно договору о реадмиссии, передали украинской стороне.

С начала года на так называемой зеленой границе между Украиной и Польшей в Подкарпатском воеводстве польские пограничники задержали более 100 нелегальных иммигрантов.