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Пакистанские нелегалы отправляются в Польшу через Украину
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Пакистанские нелегалы отправляются в Польшу через Украину 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
Иностранцы направлялись в страны Западной Европы.
По словам пресс-секретаря Бескидского отдела майора Эльжбеты Пикор, это уже третье задержание нелегальных иммигрантов на этом участке границы за прошедшую неделю. Ранее неподалеку от Перемышля и в Бещадах были задержаны трое граждан Вьетнама и трое африканцев из Эритреи.
Задержанные пакистанцы в возрасте 30 и 34 лет признались, что пешком перешли границу из Украины в Польшу. Конечной целью их путешествия должна была стать Франция или Испания.
Задержанные мужчины объяснили, что планировали пешком пересечь границу, поскольку в своей кране они не получили документов, которые позволяют законно въехать на территорию государств Европейского Союза.
Иностранцев, согласно договору о реадмиссии, передали украинской стороне.
С начала года на так называемой зеленой границе между Украиной и Польшей в Подкарпатском воеводстве польские пограничники задержали более 100 нелегальных иммигрантов.
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