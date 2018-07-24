Renault изучает возможность открыть производство в Украине 

Пресс-служба «Рено Украина» подтвердила информацию о том, что автопроизводитель сейчас рассматривает возможность сотрудничества с различными украинскими партнерами для организации сборки некоторых моделей группы на территории Украины. Об этом ранее уже говорил премьер-министр Владимир Гройсман после встречи с представителями компании Renault, состоявшейся 18 июля.
Сроки и детали проекта пока не разглашаются. «Мы начинаем обсуждения, поэтому еще очень рано говорить», — ответили в «Рено Украина». «У нас уже есть прекрасные примеры работы предприятий, производящих как узлы и детали, так и готовую продукцию на украинский и европейский рынки», — в свою очередь отметил Гройсман. Напомним, что Украина уже неоднократно вела переговоры с различными иностранными автопроизводителями для организации производства автомобилей в стране. Среди них Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN и многие китайские бренды. Но из-за отсутствия необходимого инвестиционного климата, защиты инвестиций, а также четкой и прогнозируемой позиции государства в автомобильной отрасли никто из них в Украине так и не открыл свой завод.