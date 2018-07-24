«Крымоненавистники»: список «неправильных граждан» заставляет задуматься

Общественная палата Крыма составила список деятелей, которые негативно отзывались о событиях вокруг полуострова в 2014 году.

Уважаемых писателей, актеров и режиссеров назвали «крымоненавистниками» и упрекнули в том, что они «распространяют недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме». Хотя вражду в обществе разжигает как раз факт наличия таких списков. Спецоперация по присоединению Крыма к России случилась больше четырех лет назад, а «идейные» граждане все никак не успокоятся и не смирятся с фактом наличия другого мнения.

Процесс тут зеркальный: украинских радикалов часто тоже заносит, как фуру на скользкой дороге: одни только срывы концертов чего стоят! Вероятно, крымским «общественникам» как раз и не понравилось, что их «коллеги» в Киеве составляют списки россиян, побывавших в Крыму или открыто поддержавших позицию российской власти. Погранслужба Украины руководствуется этими списками, в итоге въезд в страну запрещен уже большинству российских знаменитостей.

Но по украинским законам посещение Крыма без ведома властей Украины является нарушением госграницы. Как ни крути, логично: Украину же никто не спрашивал, хочет ли она отдавать Крым. Нынешняя «предъява» из Крыма выглядит более одиозной: какую информацию тамошние «общественники» считают недостоверной, большой вопрос. Речь об информации о том, что накануне референдума российские военные, отпоров знаки отличия и открутив номерные знаки, действуя на территории другого государства, блокировали военные части этого государства и взяли украинский полуостров под свой контроль? Она недостоверна? Фейк ньюс? Тут точно нет ни одного признака аннексии? Кто в Крыму тот вор, который громче кричит: «Держи вора!»?

Ни Акунин, ни Ефремов, ни даже Собчак не виноваты в том, что все произошло так, как произошло. И тем более они не виноваты в том, что с каждым годом все больше людей спокойно анализируют, ЧТО тогда сделал Путин и ЗАЧЕМ он это сделал. Подобные списки будут заставлять людей еще активнее задумываться: ведь если столько не последних, не глупых граждан России обращают внимание на крымский вопрос (хотя им выгоднее было бы закрыть глаза и влиться в единую колонну), значит, может, и правда что-то там было нечисто?

кстати

«Квартет И» отказался от поездок в Крым. Артисты не скрывают, что их решение связано с нежеланием попадать в украинские «невъездные» списки. Кроме того, Ростислав Хаит является гражданином Украины и регулярно приезжает к родственникам в Одессу. Впрочем, «квартетчики» заметили, что приглашений на гастроли из Крыма им и не поступало.

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