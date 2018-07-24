В ДНР рассказали о назревающем в рядах ВСУ бунте

Официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов на брифинге для журналистов сообщил, что, по его сведениям, в рядах ВСУ назревает бунт военнослужащих. Донецке полагают, что из-за серьёзных задержек в выплате жалованья силовики в скором времени начнут массово отказываться выполнять приказы начальства. Кроме того, эта ситуация чревата ростом преступности в рядах ВСУ. По словам Безносова, в Киеве обеспокоены ситуацией и для предотвращения волнений в рядах солдат разрабатывают меры по поддержанию правопорядка в армии, пишут Argumenti.ru Ранее Замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что разведка ДНР располагает свидетельствами готовящейся Киевом масштабной наступательной операции в Донбассе. Новости Донбасса: «Лучшее, что я видел»: актер Пашинин получает удовольствие от войны в Донбассе