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В ДНР рассказали о назревающем в рядах ВСУ бунте
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В ДНР рассказали о назревающем в рядах ВСУ бунте 

Свободная пресса 1 час назад
Официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов на брифинге для журналистов сообщил, что, по его сведениям, в рядах ВСУ назревает бунт военнослужащих.
В Донецке полагают, что из-за серьёзных задержек в выплате жалованья силовики в скором времени начнут массово отказываться выполнять приказы начальства. Кроме того, эта ситуация чревата ростом преступности в рядах ВСУ.
По словам Безносова, в Киеве обеспокоены ситуацией и для предотвращения волнений в рядах солдат разрабатывают меры по поддержанию правопорядка в армии, пишут Argumenti.ru.
Ранее Замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что разведка ДНР располагает свидетельствами готовящейся Киевом масштабной наступательной операции в Донбассе.
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