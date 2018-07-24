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Решмедилова: Неужели Украина будет ассоциироваться с пытками
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Решмедилова: Неужели Украина будет ассоциироваться с пытками 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Прискорбно констатировать, то что в нашем государстве остается лишь минимальный объём прав и свобод, которые предусмотрены международными обязательствами. Все чаще в международных докладах в Украине фиксируются нарушения и ущемления права на жизнь, лишения свободы, насильственных исчезновений, пыток и жестокого обращения, сексуального насилия, нарушений права на справедливое судебное разбирательство, основных свобод, экономических и социальных прав. Неужели наша страна будет ассоциироваться с пытками, насилием, бесправием, запретами и ограничениями?!
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