Решмедилова: Неужели Украина будет ассоциироваться с пытками 

Прискорбно констатировать, то что в нашем государстве остается лишь минимальный объём прав и свобод, которые предусмотрены международными обязательствами. Все чаще в международных докладах в Украине фиксируются нарушения и ущемления права на жизнь, лишения свободы, насильственных исчезновений, пыток и жестокого обращения, сексуального насилия, нарушений права на справедливое судебное разбирательство, основных свобод, экономических и социальных прав. Неужели наша страна будет ассоциироваться с пытками, насилием, бесправием, запретами и ограничениями?!