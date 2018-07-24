Пусть не смеют говорить, что украинцы!

Российский актер Анатолий Пашинин , который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (запрещенная в России организация — прим. ред.), заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.

С такой жесткой речью он выступил, комментируя подвиг всемирно известного оперного певца Василия Слипака, который бросил сцену ради борьбы за независимость Украины от России и погиб на Донбассе. Своим мнением Пашинин поделился в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе «KishkiNa».

«Он все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому что от них осталось. Потому что украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им по фиг!» — эмоционально прокомментировал актер-доброволец безразличие многих представителей украинского общества к кровопролитной войне в их стране, которая длится уже пятый год.

Выслушав его позицию, Кошкина спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди, не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. Однако он ответил ей, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды УДА (запрещенная в России организация — прим. ред.).

Также Пашинин рассказал, что от участия в боевых действиях в Донбассе получает удовольствие. «Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», — заявил Пашинин. На вопрос Кошкиной, какие чувства он испытывает, когда стреляет в противника, актер ответил, что «хочет попасть».

Также Пашинин рассказал, что у него есть охрана, которая состоит из «смертоносных» двадцатилетних солдат, и его «берегут как зеницу ока». По словам Пашинина, война — «это вам не кино». Актер вспомнил, как на его глазах противотанковая управляемая ракета попала в машину с людьми. «Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни», — прокомментировал увиденное Пашинин.