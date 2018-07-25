Украина нашла нового поставщика хлора

"Мы приступили к импортным поставкам (хлора) из Румынии , сейчас начинает Киев потреблять (хлор) из Узбекистана", — сказал Зубко.

Он также отметил, что румынский хлор уже потребляют несколько водоканалов в стране.

Ранее вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий сообщила, что стоимость воды на Украине вырастет на 2-3% из-за увеличения стоимости жидкого хлора.

Она также добавила, что Украина будет налаживать импорт хлора, создавать резервы и подписывать соответствующие контракты для предотвращения таких последствий в будущем.