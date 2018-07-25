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Украина нашла нового поставщика хлора
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Украина нашла нового поставщика хлора 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что водоканалы Киева будут потреблять жидкий хлор, импортированный из Узбекистана. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы приступили к импортным поставкам (хлора) из Румынии, сейчас начинает Киев потреблять (хлор) из Узбекистана", — сказал Зубко.
Он также отметил, что румынский хлор уже потребляют несколько водоканалов в стране.
Ранее вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий сообщила, что стоимость воды на Украине вырастет на 2-3% из-за увеличения стоимости жидкого хлора.
Она также добавила, что Украина будет налаживать импорт хлора, создавать резервы и подписывать соответствующие контракты для предотвращения таких последствий в будущем.
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