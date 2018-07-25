В Греции украинских моряков осудили на 180 лет тюрьмы

Новость из Пирея была бы практически не замеченной на Украине — в последний раз о злоключениях украинских моряков в Греции местные СМИ вспоминали полгода назад, если бы одним из осужденных не оказался музыкант культовой украинской фолк-группы «Перкалаба» Сергей Шваюк. Потеряв источники стабильного заработка из-за отсутствия гастролей в России по причине принципиально «патриотической» позиции творческого коллектива, музыкант Шваюк подался в моряки, стал капитаном прогулочной яхты.

Но вскоре оказался в афинской тюрьме вместе с десятками других украинцев, также задержанных греческой береговой охраной за транспортировку мигрантов. На борту его яхты полицейские обнаружили

63 нелегалов. Причем у самого Шваюка даже не было документов на управление судном, что стало отягчающим обстоятельством.

Число заключенных украинцев в греческих тюрьмах возросло до 163 человек

Сегодня адвокаты Шваюка подают апелляции, а поклонники собирают средства на оплату юридических услуг горе-капитана. Главный довод защиты базируется на том, что хозяева яхты — граждане Турции — якобы заставляли украинцев перевозить мигрантов, и преступление было совершено под принуждением. В случае, если апелляционный суд прислушается к доводам защиты, срок наказания может сократиться в десять раз, но об освобождении речь не идет.

МИД Украины не оказывает своим гражданам помощи утверждают в социальных сетях родственники моряков. По их словам, граждане Евросоюза и Турции, задержанные по обвинению в перевозке нелегалов, отделываются легким испугом или двумя-тремя годами заключения: все благодаря поддержке дипломатов. «Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители нашего государства игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация», — писал еще в марте в открытом письме президенту Украины 40-летний моряк Денис Бровченко, с марта отбывающий свое 180-летнее наказание.

Его письмо было последним упоминанием в украинских СМИ об украинских моряках в греческих тюрьмах.