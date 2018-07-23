Свыше 100 украинцев оказались в тюрьмах Греции за перевозку нелегалов

В греческих тюрьмах находятся свыше 100 граждан Украины , которые обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Всего в тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец, 112 из них обвиняются в перевозке нелегалов, передает ТАСС

Киев утверждает, что украинцев якобы обманом и принуждением втягивают в незаконную деятельность — приглашают работать на круизных лайнерах и яхтах, а затем заставляют по морю переправлять нелегалов в Европу.

В пресс-службе добавили, что обычно в таких ситуациях оказываются украинцы, у которых возникли проблемы с деньгами.