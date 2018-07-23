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Свыше 100 украинцев оказались в тюрьмах Греции за перевозку нелегалов
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Свыше 100 украинцев оказались в тюрьмах Греции за перевозку нелегалов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В греческих тюрьмах находятся свыше 100 граждан Украины, которые обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной рады по правам человека.
Всего в тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец, 112 из них обвиняются в перевозке нелегалов, передает ТАСС.
Киев утверждает, что украинцев якобы обманом и принуждением втягивают в незаконную деятельность — приглашают работать на круизных лайнерах и яхтах, а затем заставляют по морю переправлять нелегалов в Европу.
В пресс-службе добавили, что обычно в таких ситуациях оказываются украинцы, у которых возникли проблемы с деньгами.
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