Денисова: в греческих тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов находятся 112 украинцев 

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Более 100 украинцев находятся в тюрьмах Греции по обвинению в незаконной перевозке мигрантов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
"По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец. Из них 112 человек — по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов", — говорится в сообщении.
В пресс-службе омбудсмена считают, что украинцев обманом приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а затем принудительно заставляют переправлять через море нелегальных мигрантов в Европу. На такую работу, как добавили в аппарате, в основном вербуют тех граждан Украины, у которых возникли финансовые трудности.