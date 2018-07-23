Денисова: в греческих тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов находятся 112 украинцев

"По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец. Из них 112 человек — по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов", — говорится в сообщении.