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Савченко повторно допросят на полиграфе
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В Киеве запланировали повторный допрос Савченко на полиграфе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутата Верховной рады Надежду Савченко во второй раз допросят на полиграфе утром во вторник, 24 июля. Об этом сообщается на странице депутата в фейсбуке.
"Завтра, 24 июля, в 9.00 должна состояться (возобновиться или продолжиться) процедура психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа", — говорится на странице депутата.
Отмечается, что процедура пройдет в киевском городском институте досудебных экспертиз.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала результаты допроса Савченко на полиграфе. Позднее ее сестра назвала их фейком.
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