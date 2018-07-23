Украинский политик лично проверил Крымский мост

Экс-депутат Рады лично проверил Крымский мост

Украинский политик и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от путешествия на полуостров.

В записанном видеоролике Журавко обратился к своим соотечественникам и рассказал, что мост положительно повлияет на экономику полуострова и благосостояние крымчан. По его словам, автомобильная и железнодорожная части путепровода построены "качественно, на века".

"Вы не представляете, какой большой поток транспорта идет со стороны материка России. Люди, действительно, едут в Крым отдыхать", — написал экс-депутат в Facebook.

Политик призвал соотечественников не верить украинским "лжеаналитикам", рассказывающим, что "мост развалится либо же его не существует".

"В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завистливые черной завистью идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает", — поделился эмоциями бывший парламентарий.

По его словам, Украина бы получила "колоссальную выгоду", если бы не старалась препятствовать реализации проекта, а присоединилась к строительству путепровода.

Это способствовало бы налаживанию экономических отношений между государствами, отметил Журавко.

"Уверен, что придет тот день, когда между нами границ не будет", — заключил политик.