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Украинский политик лично проверил Крымский мост
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Экс-депутат Рады лично проверил Крымский мост 

РИА Новости 57 минут назад
Украинский политик и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту и поделился впечатлениями от путешествия на полуостров.
В записанном видеоролике Журавко обратился к своим соотечественникам и рассказал, что мост положительно повлияет на экономику полуострова и благосостояние крымчан. По его словам, автомобильная и железнодорожная части путепровода построены "качественно, на века".
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"Вы не представляете, какой большой поток транспорта идет со стороны материка России. Люди, действительно, едут в Крым отдыхать", — написал экс-депутат в Facebook.
Политик призвал соотечественников не верить украинским "лжеаналитикам", рассказывающим, что "мост развалится либо же его не существует".
"В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завистливые черной завистью идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает", — поделился эмоциями бывший парламентарий.
По его словам, Украина бы получила "колоссальную выгоду", если бы не старалась препятствовать реализации проекта, а присоединилась к строительству путепровода.
Это способствовало бы налаживанию экономических отношений между государствами, отметил Журавко.
"Уверен, что придет тот день, когда между нами границ не будет", — заключил политик.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.
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