Вы — колония, господа: Пашинин заявил, что не признает правительство Украины

Пашинин год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора»*.

Актер Анатолий Пашинин заявил, что не признает украинское правительство

«Я не признаю правительство Украины. Вот и все, их распоряжения, их законы. Это моя земля. И прочие люди, заезжие сюда, которые относятся к моей родной земле как к колонии, куда можно заехать и быть любым необразованным базарным дельцом и мошенником и стать премьер-министром. Вы-колония, господа», — сказал Пашинин в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Сони Кошкиной.

Ранее Пашинин рассказал, что получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе.

Пашинин год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора»*. В одном из интервью актер утверждал, что он в Донбассе «не выполняет долг», а «кайф ловит».