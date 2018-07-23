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Вы — колония, господа: Пашинин заявил, что не признает правительство Украины
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Вы — колония, господа: Пашинин заявил, что не признает правительство Украины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пашинин год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора»*.
Актер Анатолий Пашинин заявил, что не признает украинское правительство.
«Я не признаю правительство Украины. Вот и все, их распоряжения, их законы. Это моя земля. И прочие люди, заезжие сюда, которые относятся к моей родной земле как к колонии, куда можно заехать и быть любым необразованным базарным дельцом и мошенником и стать премьер-министром. Вы-колония, господа», — сказал Пашинин в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Сони Кошкиной.
Ранее Пашинин рассказал, что получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе.
Пашинин год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора»*. В одном из интервью актер утверждал, что он в Донбассе «не выполняет долг», а «кайф ловит».
«Правый сектор»*— организация, запрещенная на территории России.
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