Народный депутат: Бактериологическому запасу Украины грозит уничтожение

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ольга Богомолец.

По словам нардепа, в украинском Минздраве принято решение о ликвидации Государственного предприятия «Специализированная медико-санитарная часть № 18 министерства здравоохранения Украины », которая является неотъемлемой части системы санитарно-эпидемиологического контроля. Также министерство решило уничтожить музейные коллекции культур-возбудителей болезней, то есть — образцы микроорганизмов, которые, по словам Богомолец, являются «бесценным стратегическим бактериологическим и биологическим запасом любого государства».

«Когда вижу такие документы, понимаю, что внешних врагов для уничтожения нашего государства вообще не нужно — невежды у власти все делают собственными руками. Без таких музейных коллекций, которые по крохам собирались годами, Украина никогда не сможет возродить стратегически важную для безопасности государства и здоровья населения отрасль собственного производства вакцин. Поэтому их уничтожение, по моему убеждению, является преступлением против национальной безопасности и делают невозможным возрождение Украины как сильного, могучего и справедливого государства», — заявила народный депутат.

Она отметила, что чиновники Минздрава должны пояснить мотивацию своих решений и, в случае надобности, понести наказание.

Также Богомолец заявила, что обратилась к секретарю Совета по национальной безопасности и обороне Александру Турчинову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Богомолец подчеркнула, что такие коллекции нужно не уничтожать, а пополнять новыми образцами возбудителей тех эпидемий, которые наблюдаются на Украине. Это должно позволить наладить производство сывороток и вакцин, которые «идеально будут подходить нашим людям, не будут вызывать побочных эффектов и будут максимально эффективными».