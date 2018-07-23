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И.о. главы ЛНР: Киев разжигает религиозную войну на Украине
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И.о. главы ЛНР: Киев разжигает религиозную войну на Украине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Его слова приводит РИА Новости.
«Марионеточный киевский режим, развязавший после государственного переворота братоубийственную войну в Донбассе, бросил все силы, чтобы на всей территории Украины развязать еще одну войну — на религиозной почве», — говорится в сообщении Пасечника, предоставленном журналистам.
Он добавил, что Киев не осознает, что вносимый ими раскол в православную церковь провоцирует более страшную войну — религиозную. «Если киевский режим развяжет на Украине войну на религиозной почве, мы готовы прийти на помощь нашим братьям по вере, защитить их от религиозного геноцида», — говорится в сообщении и.о. главы ЛНР.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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