Президент ХК «Донбасс»: «Мы все мечтаем о КХЛ»

Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников признался, что однажды хотел бы снова видеть команду в Континентальной хоккейной лиге. Донецкий клуб, шесть раз выигрывавший чемпионат Украины , выступал в КХЛ с 2012 по 2014 год.

«Мы все мечтаем о КХЛ, но живем в сегодняшней реальности. Поэтому подготовка к Континентальному кубку не стоит на месте. Все-таки, учитывая ситуацию в стране, в следующем сезоне мы хотели бы попробовать выступить в хоккейной Лиге чемпионов. Такие переговоры тоже ведутся.

На сегодняшний день нужно понимать, что у нас нет ни дворца, ни аэропорта, и говорить о турнире уровня КХЛ преждевременно. Мы все надеемся, что мир вернется в Украину…» — приводит слова Колесникова XSport.