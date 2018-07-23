Ещё
Президент ХК «Донбасс»: «Мы все мечтаем о КХЛ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент ХК «Донбасс»: «Мы все мечтаем о КХЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников признался, что однажды хотел бы снова видеть команду в Континентальной хоккейной лиге. Донецкий клуб, шесть раз выигрывавший чемпионат Украины, выступал в КХЛ с 2012 по 2014 год.
«Мы все мечтаем о КХЛ, но живем в сегодняшней реальности. Поэтому подготовка к Континентальному кубку не стоит на месте. Все-таки, учитывая ситуацию в стране, в следующем сезоне мы хотели бы попробовать выступить в хоккейной Лиге чемпионов. Такие переговоры тоже ведутся.
На сегодняшний день нужно понимать, что у нас нет ни дворца, ни аэропорта, и говорить о турнире уровня КХЛ преждевременно. Мы все надеемся, что мир вернется в Украину…» — приводит слова Колесникова XSport.
SPORT24.ru: последние новости
Порошенко: «Украинский гимн в Москве — это приближение нашей победы» Павелко: «Надеюсь, следующее чемпионство „Шахтер“ отпразднует в украинском Донецке» «Там невозможно жить». Украинский тренер откажется от гражданства страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль75
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе307
Из россиян сделают «вечных пешеходов»205
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян165
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение