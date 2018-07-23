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В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны украинских силовиков
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В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов и бронетехники по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевску, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Николаевка (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Докучаевск (под контролем ДНР. — Прим. ред.), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, произведено 20 выстрелов из БМП-2", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.
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