В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК , 23 июл — РИА Новости . Украинские силовики открыли огонь из минометов и бронетехники по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевску , заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Николаевка (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Докучаевск (под контролем ДНР. — Прим. ред.), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, произведено 20 выстрелов из БМП-2", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.