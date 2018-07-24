Москалькова хочет посетить 51 заключенного на Украине

Киеву передан список из 51 заключённого для посещения Москальковой

Российская сторона передала Киеву список заключённых для посещения уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщила украинский омбсдусмен Людмила Денисова

«Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство России», — написала она в Facebook.

По её словам, некоторые из заключённых отказались от встречи с омбудсменом.

Денисова также проинформировала, что российскую сторону попросили откорректировать список.

Ранее в Киеве заявили о готовности рассмотреть обмен 13 российских граждан помимо ранее названных 23.