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Москалькова хочет посетить 51 заключенного на Украине
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Киеву передан список из 51 заключённого для посещения Москальковой 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона передала Киеву список заключённых для посещения уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщила украинский омбсдусмен Людмила Денисова.
«Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство России», — написала она в Facebook.
По её словам, некоторые из заключённых отказались от встречи с омбудсменом.
Денисова также проинформировала, что российскую сторону попросили откорректировать список.
Ранее в Киеве заявили о готовности рассмотреть обмен 13 российских граждан помимо ранее названных 23.
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