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Жителей Молдавии призвали избегать КПП «Паланка» с Украиной из-за очередей
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Жителей Молдавии призвали избегать КПП «Паланка» с Украиной из-за очередей 

РИА Новости 2 часа назад
КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Жители Молдавии, которые хотят попасть на Украину через пункт пропуска «Паланка», вынуждены часами стоять в очереди, поэтому молдавская пограничная служба рекомендует выбирать другие КПП, сообщает издание «Блокнот Молдова».
"Очень большая пробка из автомобилей отправившихся к Черному морю жителей Молдовы возникла на границе с Украиной… 23 июля на пункте пропуска «Паланка» в Штефан-Водском районе скопилось около 100 легковых автомобилей, ожидающих проезда. Водители и пассажиры, среди которых много семей с маленькими детьми, вынуждены ждать начала движения под солнцем", — отмечает издание.
По данным СМИ, пробка растянулась на несколько километров, поэтому пограничная служба рекомендует «автовладельцам, желающим попасть на Украину, выбирать другие пункты пропуска».
Пограничная полиция отмечает, что в обычные дни через КПП «Паланка» проезжает более трех тысяч человек.
"В пункте пересечения границы применяется принцип ONE-STOP, в рамках которого проверка пассажиров, транспортных средств и товаров осуществляется только на молдавской территории представителями пограничных и таможенных органов Республики Молдова и Украины… В настоящее время она менее функциональна, поскольку КПП находится в стадии ремонта и не имеет возможности обрабатывать большое количество лиц или транспортных средств", — отмечено в сообщении на сайте Пограничной полиции Молдавии.
Кроме того, в погранполиции отмечают, что власти Молдавии и Украины рассчитывают до конца года ввести в эксплуатацию совместный трансграничный пункт «Паланка-Маяки-Удобное». Планируется создать по две полосы для легковых и грузовых автомобилей, а также полосу для автобусов на въезде и выезде с КПП. Также появится пост пешеходного контроля, которым смогут воспользоваться и велосипедисты.
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