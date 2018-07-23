Голландские журналисты рассказали о крупных обломках на месте крушения МН17 

На месте крушения «Боинга» на востоке Украины по-прежнему лежат крупные обломки. Об этом рассказал один из авторов информационного портала Novini Эрик ванн де Брейк в интервью ТАСС.
В статье содержатся фотографии и видеофайлы, на которых видны стабилизатор, элементы обшивки и крыла, а также кислородный генератор воздушного судна. По словам журналиста, «они настолько большие, что их можно увидеть с помощью приложения Google Earth». Он уточнил, что, несмотря на опубликованные результаты, ни одно голландское СМИ не обратило на них внимание.
Автор статьи Стефан Брек заявил, что важно понять, насколько эти обломки важны. «Причина катастрофы в Бэйлмере (крушение „Боинг-747“ в пригороде Амстердама в 1992 году. — Прим. ред.) была установлена благодаря одному болту», — сказал он. Голландская прокуратура уже установила причины крушения МН17, однако «скептицизм всё равно остаётся», сообщил Брек. Он уточнил, что обломки самолёта лежат на востоке Украины уже «долгое время», но их никто не изучает.
В этом случае власти Донбасса могут передать их России для продолжения расследования причин катастрофы, предложил журналист.
Пассажирский «Боинг 777», принадлежащий авиакомпании «Малазийские авиалинии», потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Воздушное судно упало в Донецкой области, погибло 298 человек.
Для расследования происшествия была создана специальная следственная группа из нескольких стран: Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В конце мая был выпущен промежуточный доклад с заключением экспертов — они считают, что самолёт сбила зенитная ракетная установка, котораю могла быть привезена из России. Москва все обвинения отрицает. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один ЗРК ни разу не пересекал границу России и Украины.
В июне МИД страны назвал вопиющим факт того, что в деле о крушении «Боинга» в 2014 году Нидерланды сняли вину с Украины за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий. Внешнеполитическое ведомство выразило озабоченность предвзятостью и закрытостью данного расследования.