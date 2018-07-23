Война на расстоянии: ВСУ собирает сотни снайперов для действий в Донбассе

«В связи с тем, что наблюдатели Миссии ОБСЕ постоянно мониторят ситуацию на линии соприкосновения и применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение становится сложно, украинским командованием принято решение увеличить в зоне карательной операции количество снайперов, — сообщил 16 июля на брифинге начальник пресс-службы Управления народной милиции (УНМ) самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий. — Для этой цели созданы четыре сводных снайперских отряда, каждый общей численностью от 20 до 25 человек. Эти подразделения будут подчиняться начальнику штаба карательной операции генерал-майору Залужному. Срок окончания их подготовки — декабрь текущего года».

23 июля с аналогичным заявлением выступил на брифинге начальник пресс-службы УНМ самопровозглашенной Донецкой Луганской республики Даниил Безсонов : «Согласно закрытому приказу, в июле текущего года в штабе ООС (Операции объединенных сил, сменившей в апреле этого года АТО. — прим. авт.) сформирована объединённая снайперская группа численностью около 30 человек. В состав группы вошли военнослужащие Центра специальных операций „А“ СБУ , а также снайперы 3-го отдельного полка специального назначения и 17-й бригады ВСУ. Указанное подразделение дислоцируется на территории Краматорска и подчиняется заместителю командующего ООС».

Безсонов указал, что «в целях снабжения сформированного подразделения Наевым (командующий ООС генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев . — прим. авт.) дополнительно выделены бюджетные средства для закупки снайперских винтовок Remington и Barrett», и «после осуществления закупки вооружения и оборудования в ближайшее время следует ожидать отстрел силовиками неугодных лидеров националистических батальонов с обвинением нас в усилении снайперской активности».

Безусловно, нельзя воспринимать на веру все заявления, исходящие от противостоящих сторон во время вооруженного конфликта, тем более, что они основаны на обрывочных данных, полученных разведкой. Однако, есть доводы, подкрепляющие эти заявления.

30 июня в эфире телепрограммы «450» на телеканале Espreso.TV представители Украинского вооруженного центра Тарас Чмут и Юрий Збанацкий обсудили вопросы с обеспеченностью ВСУ и Нацгвардии современным вооружением, коснувшись в том числе оснащения их снайперскими винтовками.

ВСУ оружие

«Прежде всего у нас есть дефицит современных снайперских систем, поскольку от Советского Союза Украина получила лишь винтовки СВД (снайперская винтовка Драгунова). Это винтовка, которая… обладает просто большей кучностью боя и выдается лучшему стрелку в отделении, — рассказал Збанацкий, отвечая на вопросы Чмута. — Реально СВД имеет преимущество (в дальности стрельбы по сравнению с автоматом Калашникова. — прим. авт.) не более, чем в несколько сот метров, до 200 метров: до 600, может быть 800 метров. Это зависит от компетенции самого снайпера. Средний боец, которого просто выбрали в отделении и дали ему СВД, он не является снайпером… Для полноценных снайперов в специальных подразделениях нужны более современные мощные системы, поскольку мир пошел гораздо дальше и есть системы более подходящих калибров».

«Собственно, эти системы сейчас закупаются за государственные средства и также волонтерами, и они используются в зоне АТО, — добавил Збанацкий. — Я не буду указывать конкретно какие модели и куда они идут, но счет идет на десятки, на сотни». Он уточнил, что в войсках используются и закупленные американские снайперские винтовки Barrett калибра 14,5 мм, отметив, что знает, в каких именно подразделениях они используются, но не будет этого озвучивать.

Перевооружение ВСУ современными снайперскими винтовками облегчается тем, что 20 декабря 2017 года Государственный департамент США отменил запрет на поставку летального вооружения на Украину, включив в список разрешенного для продажи снайперских винтовок Barrett на сумму 41,5 млн долл. При средней розничной цене на последние в Штатах около 12 тыс. долл. это составит более 4 тыс. крупнокалиберных снайперских винтовок, которые могут быть поставлены в зону конфликта в Донбассе.

Характерно, что Чмут поинтересовался, необходимы ли Украине тысячи или десятки тысяч новых снайперских винтовок. На это его коллега ответил: «Здесь все упирается в уровень подготовки снайперов. Квалифицированного снайпера следует готовить достаточно долго, это требует ресурсов. У нас большей проблемой является не нехватка этих винтовок, а соответствия количества подготовлен снайперов, которые могли бы ими пользоваться. Пока у нас больше винтовок, чем хорошо подготовленных снайперов».

Что касается вопроса об использовании снайперских групп против Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* и Украинской добровольческой армии*, то надо отметить, что 9 июля Наев заявил о запрете вооруженным добровольцам находиться на линии соприкосновения с противником, а издание «Страна» сообщила днем позже, что спецназ полиции и СБУ разоружил находившиеся на передовой части националистов. Тем не менее, этот вопрос еще не завершен, и снайперы окажутся крайне полезными в данном вопросе, учитывая наличие у националистов даже тяжелого вооружения.