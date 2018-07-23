53 депутата Верховной Рады прогуляли более 90% заседаний 

За время восьмой парламентской сессии состоялось 2239 голосований, но 53 депутата пропустили более 90% заседаний.
Как сообщает Комитет избирателей Украины, чаще всего в зале Верховной Рады отсутствовали члены фракций «Оппозиционный блок» и «Воля народа», а также депутатской группы «Возрождение».
Абсолютными лидерами антирейтинга стали Евгений Бакулин из «Оппозиционного блока», а также внефракционные депутаты Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев, которые ни разу не нажали кнопку.
Не далеко от них ушли внефракционный Константин Жеваго, участвовавший в 0,36% голосований, внефракционный Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога из БПП (0,63%), Вадим Рабинович (1,3%) и Ефим Звягильский (1,34%) из «Оппозиционного блока».
Однако в украинском парламенте есть политики, которые высказывали своё мнение почти по всем выносимым вопросам: члены Блока Петра Порошенко Иван Спорыш (99,82% голосований) и Виктор Пинзеник (99,29%), а также представитель «Народного фронта» Михаил Бондарь (99,42%).