53 депутата Верховной Рады прогуляли более 90% заседаний

За время восьмой парламентской сессии состоялось 2239 голосований, но 53 депутата пропустили более 90% заседаний.

Как сообщает Комитет избирателей Украины , чаще всего в зале Верховной Рады отсутствовали члены фракций «Оппозиционный блок» и «Воля народа», а также депутатской группы «Возрождение».