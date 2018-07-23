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Молчанов: Украина не получит Томос, поэтому власти срывают Крестный Ход
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Молчанов: Украина не получит Томос, поэтому власти срывают Крестный Ход 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Украина.ру
Он припомнил, что еще в 2016 году власть на местах отчаянно пыталась помешать проведению Крестного Хода. Например, тогда сообщалось о минировании маршрутов, а горсовет Борисполя запретил шествие через этот город.
«Но это привело к обратному результату — пришло еще больше людей, этот выход уже носил протестный характер. Сегодняшняя истерия заключается в том, что власть хочет количественно занизить участников Крестного хода от УПЦ — чтобы можно было крутить картинку о том, что их не так много. А сторонников Киевского патриархата власть будет активно свозить — опять же, для картинки», — предположил политолог.
Однако же, добавил он, статистика прошлых годов демонстрирует — приверженцев УПЦ Московского патриархата все равно было во много раз больше.
Также Молчанов спрогнозировал, что Томос (указ на предоставлении автокефалии) даже к концу года не будет дан Украине, поскольку поместные церкви не согласны, а Вселенский патриарх Варфоломей I очень вряд ли самолично примет решение об этом. Ведь это может привести к расколу не только украинского, а уже мирового православия, — уверен эксперт.
Так что срыв Крестного хода направлен на то, чтобы в том числе перекрыть негативные настроения в связи с отсутствием Томоса.
«Тем более, если президент собирается с идеей о поместной церкви идти на выборы, то это не находит поддержки у электората. Тема интересна, согласно социологии, 15% населения. Потому что общество волнует совсем другие вопросы социального характера», — в который раз подчеркнул эксперт.
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