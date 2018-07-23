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Киев заявил об отказе считать всех крымских чиновников «изменниками»
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Киев заявил об отказе считать всех крымских чиновников «изменниками» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Начальник управления украинской прокуратуры так называемой Автономной республики Крым Светлана Блудова прокомментировала розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.
«Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебной системе России», — цитирует «Крым. Реалии» Блудову.
Вместе с тем, по ее словам, уголовное преследование не обязательно грозит каждому госслужащему, работающему в Крыму. То же самое касается и обычных жителей полуострова. Сам факт работы в российских госструктурах в Крыму не является преступлением, отметила она.
«Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность», — добавила Блудова.
Ранее украинские прокуроры провели обыски в помещениях, где жил бывший председатель Апелляционного суда «АР Крым» Валерий Чернобук. Его подозревают в государственной измене. Генпрокуратура Украины утверждает, что Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов «АР Крым» в ведение правосудия на основании российского законодательства.
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