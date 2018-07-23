Киев заявил об отказе считать всех крымских чиновников «изменниками» 

Начальник управления украинской прокуратуры так называемой Автономной республики Крым Светлана Блудова прокомментировала розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.
«Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебной системе России», — цитирует «Крым. Реалии» Блудову.
Вместе с тем, по ее словам, уголовное преследование не обязательно грозит каждому госслужащему, работающему в Крыму. То же самое касается и обычных жителей полуострова. Сам факт работы в российских госструктурах в Крыму не является преступлением, отметила она.
«Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность», — добавила Блудова.
Ранее украинские прокуроры провели обыски в помещениях, где жил бывший председатель Апелляционного суда «АР Крым» Валерий Чернобук. Его подозревают в государственной измене. Генпрокуратура Украины утверждает, что Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов «АР Крым» в ведение правосудия на основании российского законодательства.