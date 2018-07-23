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Дмитрий Разумков: Если на Украине разрешены прайды, то почему нельзя провести Крестный Ход?
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Дмитрий Разумков: Если на Украине разрешены прайды, то почему нельзя провести Крестный Ход? 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Политолог отметил, что, начиная с 2004 года, на Украине любые события, связанные с церковью, стали политическими. С того времени разные политические силы с помощью религиозных течений пытаются обеспечить себе дополнительную поддержку и продвижение своих инициатив. И это никак и никогда не приводило к консолидации общества.
Насчет слухов вокруг грядущего мероприятия у эксперта двоякие впечатления.
С одной стороны, говорит Разумков, если новости о попытках властей помешать людям съехаться на Крестный ход — это реальный фактаж, то парафиянам и служителям церкви стоило бы обратиться в СМИ и, возможно, в правоохранительные органы. Потому что речь идет о нарушении их прав и свобод, в том числе прав на перемещение и вероисповедание.
Но, с другой стороны, аналитик подозревает, что тут могут быть и манипуляции.
«Хотелось бы понимать, что является истиной. К Крестному ходу есть определенные вопросы, потому что это событие может вызвать массовые беспорядки в городе, дестабилизацию ситуации. Но если у нас проходят прайды, то почему не могут проходить и другие шествия? Здесь должны быть все равны. Если в военное время в государстве не разрешается проводить серьезные марши (за исключением парада на День Независимости) — то это не разрешается никому. А если разрешается — то разрешается всем», — озвучил свою позицию Разумков.
В Киеве молебен на Владимирской горке и крестный ход 27 июля находится под вопросом из-за массового блокирования мероприятий в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
Чиновники запретили всем перевозчикам Овручского района ехать в этот день на Киев. Зато 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах УПЦ Киевского патриархата занимаются сами местные администрации. Таким образом власти пытаются искусственно создать видимость того, что верующих Украинской Православной Церкви меньше, чем сторонников УПЦ КП.
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