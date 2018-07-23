«Правый сектор»* отказался покидать Донбасс вопреки приказу

В запрещенном в России *«Правом секторе» прокомментировали слова украинского генерала о невозможности пребывания добровольцев в зоне боевых действий.

Запрещенный в России «Правый сектор» не собирается покидать зону так называемой АТО (нынешняя ООС — операция объединенных сил), несмотря на требование украинского генерала Сергея Наева . Об этом заявил командир Добровольческого украинского корпуса организации Андрей Стемпицкий

«Добровольцы покинут зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны те территории, которые оккупированы Российской Федерацией. В том числе и Крым , — цитирует Obozrevatel.com Стемпицкого.

Ранее командующий так называемой ООС Сергей Наев назвал воюющих на стороне украинских силовиков добровольцев «непонятными людьми, которые выполняют непонятные задания». Его высказывание вызвало шквал негодования в «Правом секторе». В запрещенной в России экстремистской организации посчитали, что Наев своим заявлением «фактически открыто называет воинов-добровольцев бандитами».

*«Правый сектор» -экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.