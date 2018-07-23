«Правый сектор»* отказался покидать Донбасс вопреки приказу 

В запрещенном в России *«Правом секторе» прокомментировали слова украинского генерала о невозможности пребывания добровольцев в зоне боевых действий.
Запрещенный в России «Правый сектор» не собирается покидать зону так называемой АТО (нынешняя ООС — операция объединенных сил), несмотря на требование украинского генерала Сергея Наева. Об этом заявил командир Добровольческого украинского корпуса организации Андрей Стемпицкий.
«Добровольцы покинут зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны те территории, которые оккупированы Российской Федерацией. В том числе и Крым, — цитирует Obozrevatel.com Стемпицкого.
Ранее командующий так называемой ООС Сергей Наев назвал воюющих на стороне украинских силовиков добровольцев «непонятными людьми, которые выполняют непонятные задания». Его высказывание вызвало шквал негодования в «Правом секторе». В запрещенной в России экстремистской организации посчитали, что Наев своим заявлением «фактически открыто называет воинов-добровольцев бандитами».
*«Правый сектор» -экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.