Лучше война, чем выборы. Чтобы удержать власть, Порошенко пойдет на всё

Украина хочет мира, а ее власти готовятся к войне. Для президента Порошенко обострение на Донбассе остается чуть ли не единственной возможностью удержаться в кресле главы государства

Владимира Путина и Украинские власти заметно занервничали после встречи президентов России и США Дональда Трампа , 16 июля в Хельсинки . Порошенко в тот же вечер пошел в прямой эфир на ТВ, заверял украинцев, что даже если «мир оставит Украину», ее власти продолжат «защищать страну от агрессора».

Об Украине Трамп и Путин публично говорили немного. Российский президент, в частности, сказал о готовности «Газпрома» продлевать транзит газа в Евросоюз через Украину, но для этого должен быть урегулирован судебный спор в Стокгольме — между «Нафтогазом» и «Газпромом».

В Киеве подумали и… пошли на обострение. «Нафтогаз» фактически отказался от мирного решения газового конфликта, отказался прекращать арест активов «Газпрома» в ЕС. В украинской компании заявили, что готовы к мировому соглашению только по новым судебным спорам с «Газпромом» и предлагают ему внесудебно выплатить еще $12 млрд

В это же время украинские политики нагнетают обстановку по Донбассу. После новостей о возможном референдуме по судьбе региона, заместитель главы МВД Вадим Троян заявлял о готовности пограничников взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе. Читай — силой подавить регион.

Бывшие соратники и сомневающийся Запад

Масла в огонь подлил и президент Порошенко: снова пообещал, что флаг Украины будет поднят над всеми населенными пунктами Донбасса. Впрочем, заявление нынешнего украинского президента никого не удивило. Он весь свой срок в кресле главы государства усердно выстраивал имидж «борца с Россией » и заверял Европу, что только Украина сдерживает «кремлевскую орду».

Но сегодня Порошенко оказался практически загнан в угол. У него — крайне низкие президентские рейтинги. «Народный фронт», влиятельные партнеры по парламентской коалиции, контактируют с откровенными врагами президента — Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским. Даже казавшийся «человеком президента» премьер-министр Владимир Гройсман готов выйти из тени Порошенко и начать собственную политическую игру.

К этому прибавляется непонятная для украинских властей позиция Соединенных Штатов. Бросить Украину Америка не может — слишком много ресурсов вложено, но Трамп неоднократно давал понять, что «украинский вопрос» для него — далеко не первоочередной.

Коллективный Запад во главе с США прекрасно знает о коррупционных скандалах и других больших проблемах Порошенко, поэтому вполне может поставить на других людей в украинской власти.

Двух из трех «китов» выбросило на берег

На внутренней арене похвастаться Порошенко нечем. Даже три кита, на которых он планировал опираться в предвыборной кампании 2019 года, — вера, армия и язык, — нельзя записать в плюс. Получение Томоса и автокефалия откладываются, в Евросоюзе требуют отмены скандального языкового пункта закона "Об образовании"…

Остается только армия и гипотетические военные успехи.

Порошенко наверняка понимает, что горячая фаза большой войны на Донбассе может развалить Украину. Значит, остается вариант небольшого обострения на фронте, при котором президент получает право выйти к нации — в прямой эфир, и драматическим голосом, переходя на крик, возвестить:

«Какие выборы, когда в стране — война?! Когда враг наступает?!»

И даже если Запад потребует проводить выборы, у Порошенко остается шанс убедить Запад в том, что он — единственная защита Украины от "всепроникающей агентуры Кремля". А если и тути Запад его не поддержит, остается сыграть роль главы осажденной крепости — изгой в мире, но все же президент. Ведь если он теряет власть, то теряет все.

«Может организовать военную авантюру»

Украина готовится к войне, подтвердили в понедельник, 23 июля, в Луганской народной республике.

«Мы отмечаем факты, свидетельствующие о намерениях украинской стороны перейти к активным действиям. Так, начальник управления вооружения ВСУ генерал Шевцов отдал указания выдать со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)… снаряды», — заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

А экс-премьер-министр ДНР и руководитель Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай считает, что украинский президент может организовать военную авантюру — если поймет, что шансов победить на выборах у него нет.

«Ожидать, что Порошенко организует какие-либо боевые действия, да, можно. Не думаю, что это произойдет в самое ближайшее время. Скорее это будет ему необходимо в предвыборный период, потому что шансы у президента Порошенко победить на выборах не то что минимальны, их практически нет. Вряд ли ситуация в ближайшие месяцы изменится», — говорит он.

Отвечая на вопрос, что из себя будут представлять военные действия, которые может развязать Порошенко (массированное наступление, артиллерийские обстрелы), руководитель СДД предположил несколько вариантов.

«Они могут захватить какой-либо населенный пункт. Это, скорее всего, может произойти, когда будут нанесены удары по позициям корпусов. Правда, не факт, что эти удары будут удачными. Тем более, что разведка вооруженных сил республик работает достаточно эффективно. Да, мы понимаем, что и на нашей стороне много украинской агентуры. Но надо сказать, что и наша разведка работает достаточно качественно. Поэтому скрыть серьезное сосредоточение войск будет очень сложно», — полагает Бородай.

Все для победы… на выборах

Опрошенные изданием Украина.ру украинские политические эксперты не верят в развязывание большой войны на Донбассе.

«Вряд ли можно ожидать на Донбассе какой-то широкомасштабной операции. С другой стороны, мы же видим, что время от времени флаги Украины появляются над городами Донбасса, а флаги Новороссии появляются над некоторыми украинскими городами — идёт такая информационная кампания, элемент работы спецслужб. Мы понимаем, что Петр Порошенко играет на чувствах патриотического электората и ему такие заявления необходимы, поскольку их хорошо воспринимает патриотический электорат», — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Сейчас Порошенко растянут на огромном шпагате, считает политический эксперт Николай Спиридонов . С одной стороны, украинский президент не может вести мирную риторику, «потому что националисты съедят».

«А с другой стороны, совсем воинственную риторику ему тоже трудно вести, учитывая его бизнес в России и так далее. Поэтому он колеблется в разные стороны, растянутый на очень большом шпагате, который грозит вообще разорвать его пополам», — сообщил эксперт.

А политолог Павел Рудяков отмечает, что любые телодвижения украинских военных в Донбассе могут быть представлены пропагандой как победа.

«Для Порошенко-кандидата было бы очень важно что-то представить. Опыт, очень печальный и трагический, показал, что высшее руководство Министерства обороны и генерального штаба, генералитет в реализации интересов не останавливаются даже перед «котлами». Их это не останавливает, не смущает. Котлы Дебальцевский, Илловайский — за них никто не ответил, не потерял. А некоторые даже выиграли», — напомнил эксперт.

Но для реальных военных операций в регионе у Украины нет ресурсов, подчеркивает политолог.

«Судя по тому, что говорят специалисты по военному делу, ресурсов для этого нет — ни на море, ни на суше», — рассказал Рудяков.

Но даже в условиях нехватки ресурсов загнанный в угол Порошенко может пойти на риск. Развязав военные действия в виде локальных боев, ему через своих пиар-помощников и порохоботов останется только представить это как начало активной военной кампании северного агрессора против Украины. Для Порошенко в его положении, важен уже не итог военных действий, а сам пиар-эффект от их начала. Не случайно, и главный оппозиционер Украины Юлия Тимошенко, нимеющая самый высокий рейтинг среди украинскихз политиков, так же говорит, что Порошенко может отменить выборы.

Ведь ставки для самого Порошенко — слишком высоки. Это — его бизнес, его будущее и, в конце концов, его жизнь.