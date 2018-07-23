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Родион Мирошник: Донбасс готов отразить наступление Порошенко
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Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

Родион Мирошник: Донбасс готов отразить наступление Порошенко 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Родион Мирошник считает, что над Донецком и Луганском никогда не будут вновь подняты украинские флаги.
«У Порошенко нет возможности сделать так, чтобы жовто-блакытные флаги реяли над столицами ДНР и ЛНР. Он не в состоянии организовать такую картинку и устроить показательные выступления. Не стоит забывать, что Порошенко входит в пиковую стадию избирательной кампании. Он давно задекларировал, что является главным в партии войны, поэтому будет демонстрировать свою приверженность радикальным и военным действиям внутри страны», — говорит Мирошник.
Он напомнил, что у украинского президента и раньше была масса подобных обещаний, которые остались невыполненными.
«Он и Новый год обещал у нас встречать, и присягу принимать. Но все эти громкие обещания так и остались нереализованными. Они свидетельствуют только о желании Порошенко победить на ближайших выборах. Однако у него слишком маленький рейтинг и слишком малое уважение со стороны жителей, подконтрольной ему Украины, которой он обещал закончить войну за месяц», — напомнил Мирошник.
Порошенко, по словам представителя ЛНР, победить не сможет.
«Это ведь реки крови, кровавые действия, а они ему не нужны. Он не готов в них проиграть. Ему нужна просто картинка для Запада. Картинка для избирателей. Картинка войны, картинка военных действий на Донбассе. Он не готов побеждать на Донбассе и не способен это сделать.
В свою очередь Донбасс готов отражать военные нападения и выпады со стороны Порошенко. Но если он перейдет грань, то все это закончится для него срывом выборов и какими-то более радикальными последствиями для него лично», — не сомневается Мирошник.
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