ЛЭП в Донбассе отремонтирована после многочисленных обстрелов

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба энергетического холдинга ДТЭК «Донецкие электросети».

«При первой же возможности наши сотрудники сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение жителей Новгородского, Зари, Новоеленовки, Степановки, и фенольного завода… Ситуация остается непредсказуемой, но энергетики продолжают работать в крайне опасных условиях, чтобы обеспечить электроснабжение жителей региона», — цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Донецкие электросети Алексея Дегтярева

Отмечается, что ремонт осуществляли энергетики из Краматорска при сопровождении Вооруженных сил Украины , представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и группы пиротехнического подразделения главного управления госслужбы по ЧС Украины в Донецкой области.

Высоковольтная линия «Центральная-Фенольная» расположена у линии соприкосновения в Донбассе и неоднократно подвергалась обстрелам, из-за чего была нарушена целостность опор и проводов. Без электричества могли остаться более 8 тысяч жителей поселков Новгородское, Заря, Новоеленовка, Степановка, фенольный завод и ряд подстанций Донецкой железной дороги. По данным пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС), Донецкая обладминистрация и энергохолдинг еще 9 июля просили у военных обеспечить режим тишины для восстановления энергоснабжения поселков. Стороны договорились прекращать огонь с 14 по 31 июля 2018 года с 12.00. до 16.00 (совпадает с мск).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.