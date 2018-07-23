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Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
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Актер Пашинин объяснил, почему ему нравится воевать в Донбассе 

РИА Новости 40 минут назад
Актер Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной рассказал, что получает удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе.
"Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", — сказал он.
Отвечая на вопрос журналистки о том, какие чувства он испытывает, стреляя в противника, Пашинин заявил, что "хочет попасть".
Актер также рассказал, что у него есть охрана, состоящая из "смертоносных" двадцатилетних солдат и его "берегут, как зеницу ока".
По словам Пашинина, война "это вам не кино". Он, в частности, вспомнил, как на его глазах противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль с людьми.
"Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни", — сказал Пашинин.
Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"*. В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в Россию актер не собирается. При этом он критиковал украинскую армию за "крепостные советские порядки".
*Организация запрещена в России
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