Братья и небратья в книжном исполнении. О новой книге Константина Кеворкяна

Авторитетное московское издательство «Книжный мир» выпустило сборник статей, памфлетов и воспоминаний Константина Кеворкяна, написанных и опубликованных им с момента государственного переворота на Украине . Обращает внимание, что сборник предвосхищает предисловие классика отечественной литературы Юрия Полякова , который отмечает высокое качество и яркую образность публицистики автора нашего издания. Уже сама рекомендация мэтра российской словесности многого стоит. Кеворкян относится к той немногочисленной плеяде украинских журналистов, которые однозначно и публично выступили против госпереворота 2014 года и торжества националистической идеологии, был публично и первым исключён из Национального Союза Журналистов Украины, вынужден уехать из родного города.

До этих драматических событий Константин был известен на Украине как тележурналист, ведущий старейшей авторской программы телевидения независимой Украины «Первая Столица» и автор многих научно-популярных книг. Лично я особо хотел бы выделить «Опасную книгу. Феномен нацистской пропаганды», написанную Кеворкяном накануне неожиданных для многих событий Евромайдана — научное исследование методов пропаганды немецкого нацизма в приложении к украинским реалиям, которое во многом предвосхитило грядущие события, хотя показалось тогда украинским читателям несбыточной антиутопией.

Вышедшая в Москве книга — первая книга автора, изданная в России . «Братья и небратья. Уроки истории» состоит из нескольких разделов: интересные очерки из истории Украины, политическая публицистика в виде наиболее резонансных статей автора (в том числе, и по российской проблематике), его чрезвычайно остроумные и поучительные памфлеты, а также личные воспоминания о встречах, предшествующих событиям зимы 2014 года и после них. Манера изложения весьма живая и лёгкая: чувствуется, что автор опытный литератор — выпускник Литературного института им. Горького и член Союза писателей Москвы.

«Я хорошо знаком с Константином Кеворкяном и с его политической и идеологической позицией, с его статьями. Встречался с ним в Крыму , где он сейчас живет. Он на меня производит великолепное впечатление: энергичный и сильный человек», — сказал о нем Эдуард Лимонов , когда издание Украина.ру попросила классика русской литературы и лидера «Другой России» высказаться о Константине.