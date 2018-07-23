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Врачи подтвердили дизентерию у 67 отравленных в лагере под Донецком
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Врачи подтвердили дизентерию у 67 отравленных в лагере под Донецком 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Дизентерия подтвердилась у 67 человек, отравившихся в детском лагере в Донецкой области Украины, большинство пострадавших выписывают из больниц, сообщила в понедельник пресс-служба украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что 94 человека, из них 79 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», заведение закрыли. Донецкий лабораторный центр установил причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, у части больных подтвердили острую дизентерию.
"Большинство пострадавших от массового отравления в лагере «Орленок» уже выписывают из больниц. По состоянию на утро 23 июня у 67 человек, которые отравились в детском лагере «Орленок» в Донецкой области, подтвержден диагноз дизентерия", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
По данным пресс-службы, в настоящее время в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в городе Константиновка — один человек, многих других больных выписывают из больниц.
Дизентерия — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан и социальной напряженности в общинах.
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