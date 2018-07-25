Пострадавших от отравления в лагере в Донецкой области выписали из больницы

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что 94 человека, из них 79 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», заведение закрыли. Донецкий лабораторный центр установил причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, у части больных подтвердили острую дизентерию. Омбудсмен Украины сообщала, что вспышка дизентерии произошла из-за двух сотрудников кухни, ставших разносчиками заболевания.

"Всех пострадавших от массового отравления в лагере «Орленок» выписали из больницы. Семьдесят девять детей до 17 лет, десять человек старше 18 лет и пять сотрудников лагеря, попавших в больницу, сейчас находятся дома", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Также она сообщила, что по результатам исследований и проверок «основной причиной массового отравления стало нарушение технологии приготовления пищи, хранения молочной продукции и санитарных правил в детском лагере, употребление некачественной воды и тому подобное». Многочисленные нарушения санитарных норм способствовали распространению инфекции.