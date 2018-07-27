Украинцы скупают недвижимость в Польше

Как сообщает польское издание Dziennik, на протяжении трёх лет украинцы удерживают лидирующую позицию по объёму покупки жилья в Польше , опережая немцев, англичан, белорусов и французов.

«Рассчитывая, что средняя площадь жилья, которое покупает иностранец, составляет 59 квадратных метров, можно сделать вывод, что украинцы в прошлом году купили в Польше 1191 жилище по сравнению с 1023 в 2016 году», — говорится в публикации.

Хозяевами 27% квартир, приобретённых иностранцами, стали именно граждане Украины . Для сравнения, в 2016 году этот показатель был на 3% меньше.

Польский рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров из-за старения нации и эмиграции молодёжи в Западную Европу. В стране, население которой насчитывает 38 млн человек, работает всего 16 млн Смягчить последствия сложившейся ситуации позволил приток рабочей силы из-за границы. По оценке Союза предпринимателей и работодателей Польши, для стабилизации ситуации необходимо дополнительно привлечь не менее 5 млн сотрудников.

Трудовая миграция украинцев имеет несколько тенденций: растёт доля приехавших на заработки в Польшу первый раз, — таковых насчитывается 41,3%; Родину покидают всё больше молодых специалистов с высшим образованием; если раньше почти все приезжие были из регионов Западной и Центральной Украины, то сейчас за границу едут и выходцы с востока и юга страны.

С 2013 по 2016 годы объем средств, заработанных украинцами в Польше, вырос с 3,6 млрд до 12,6 млрд злотых. При этом на покрытие своих потребностей мигранты тратят всего около 34,2% дохода, а остальное отправляют родным. По данным Национального банка Украины, сумма денежных переводов из Польши выросла в 2,5 раза и составила 8,1 млрд злотых.

В прошлом году 60% мигрантов объяснили свое решение уехать более высоким уровнем оплаты труда, но при этом за три года выросло количество тех, кто в качестве основной причины называли ухудшение политической ситуации на Украине. Похоже, всё меньше украинцев связывают своё будущее с Родиной: всего 2,4% студентов, обучающихся в Польше, планируют вернуться домой, 36,6% — хотят остаться в Польше навсегда, 32,5% — собираются приезжать на заработки, а 22% — рассматривают Польшу как плацдарм для переезда в другие страны.