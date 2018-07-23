Эксперт: Украинские депутаты живут на «черный кэш»

Политолог Валентин Гладких напомнил, что главный критерий работы нардепов — отношение граждан страны к своим представителям в парламенте.

Об этом он сказал в эфире канала «112 Украина ».

«Результаты всех социологических опросов показывают что народ, мягко говоря, ненавидит своих представителей в ВР. Потому что детальность парламентариев плохо отражается на жизни простых граждан. Способ жизни этих депутатов стал раздражителем для простого украинца», — заявил политолог.

Гладких как бывший депутат Верховной Рады , не понаслышке знает, что большинство парламентариев не живут на депутатскую зарплату и являются мультимиллионерами. Поэтому такая сумма для них это просто приятный бонус.

«Основной финансовый источник депутатов — это «черный кэш», который они получают из партийных касс. В этот парламент попала целая плеяда блестящих в прошлом журналистов, которые избирались на материалах расследовании коррупционной деятельности депутатов. И за четыре года деятельности парламента мы не увидели ни одного расследования о «черном кэше», эта тема стала табу, как будто ее не существует», — резюмировал эксперт.