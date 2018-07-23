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Эксперт: Украинские депутаты живут на «черный кэш»
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Эксперт: Украинские депутаты живут на «черный кэш» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Политолог Валентин Гладких напомнил, что главный критерий работы нардепов — отношение граждан страны к своим представителям в парламенте.
Об этом он сказал в эфире канала «112 Украина».
«Результаты всех социологических опросов показывают что народ, мягко говоря, ненавидит своих представителей в ВР. Потому что детальность парламентариев плохо отражается на жизни простых граждан. Способ жизни этих депутатов стал раздражителем для простого украинца», — заявил политолог.
Гладких как бывший депутат Верховной Рады, не понаслышке знает, что большинство парламентариев не живут на депутатскую зарплату и являются мультимиллионерами. Поэтому такая сумма для них это просто приятный бонус.
«Основной финансовый источник депутатов — это «черный кэш», который они получают из партийных касс. В этот парламент попала целая плеяда блестящих в прошлом журналистов, которые избирались на материалах расследовании коррупционной деятельности депутатов. И за четыре года деятельности парламента мы не увидели ни одного расследования о «черном кэше», эта тема стала табу, как будто ее не существует», — резюмировал эксперт.
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