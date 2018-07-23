ВСУ почти 50 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 23 июл — РИА Новости . Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, ранен один мирный житель, сообщили в понедельник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 16 по 22 июля ВСУ 47 раз нарушили режим прекращения огня, применив по территории республики 808 боеприпасов, в том числе 38 мин калибром 120 миллиметров и 49 мин калибром 82 миллиметра", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в результате обстрелов мирный житель получил ранение, повреждены 16 строений.