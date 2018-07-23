Один из ведущих ВУЗов Украины совершил грубую ошибку

Об этом рассказал пользователь Артур Новак в Facebook.

«Мам, а куда мы едем поступать?— В лучший университет Украины ! P. S. Если вам ок, то я уже не выдержал», — написал Новак, снабдив запись фотографией стенда у входа в главное здание НАУ. «Приёмная комиссия в районе самолётта», — гласит надпись.

В комментариях бывшие студенты университета вспомнили о лозунге ВУЗа — «Образование, опережающее время».

НАУ — один из ведущих университетов Украины. Считается одним из самых больших по количеству учащихся в Киеве.