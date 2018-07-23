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Один из ведущих ВУЗов Украины совершил грубую ошибку
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Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

Один из ведущих ВУЗов Украины совершил грубую ошибку 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал пользователь Артур Новак в Facebook.
«Мам, а куда мы едем поступать?— В лучший университет Украины! P. S. Если вам ок, то я уже не выдержал», — написал Новак, снабдив запись фотографией стенда у входа в главное здание НАУ. «Приёмная комиссия в районе самолётта», — гласит надпись.
В комментариях бывшие студенты университета вспомнили о лозунге ВУЗа — «Образование, опережающее время».
НАУ — один из ведущих университетов Украины. Считается одним из самых больших по количеству учащихся в Киеве.
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