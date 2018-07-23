Международный эксперт опроверг обращение Януковича к РФ о введении войск на Украину

КИЕВ, 23 июля. / ТАСС /. Бывший президент Украины Виктор Янукович не обращался к РФ с просьбой о введение войск на Украину в 2014 году, а лишь просил о проведении консультаций. К такому выводу пришел международный эксперт, доктор международного права в Оксфорде, заслуженный профессор Международного права в Университете Лондона, королевский адвокат Маурис Мендельсон.

"Эксперт заключил, что Виктор Янукович в обращении не дает России приглашения на вторжение. Он предлагает консультации, целью которых должно быть «предоставление помощи для восстановления легитимности и конституционного порядка на Украине и рассмотрение использования военной или миротворческой миссии», — говорится в выводах эксперта, которые ТАСС предоставили в адвокатском объединении «Авер Лекс», представляющем интересы экс-президента.

Данное обращение Януковича, как отмечает эксперт, основывается на статье 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года и ратифицированного обеими сторонами. Экс-президент Украины, по заключению эксперта, действовал в рамках национальной политики и законодательства, имел конституционные полномочия действовать именно так.

В настоящее время суд на Украине рассматривает дело по обвинению Януковича в госизмене, в рамках которого ему предъявлены обвинения по статьям «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения. Одним из ключевых доказательств, которым располагает прокуратура в рамках этого дела, является якобы направленное в РФ письмо Януковича с просьбой о введении войск на Украину в 2014 году с целью урегулирования кризиса в стране.

Суд по данному делу на прошлом заседании перешел к стадии дебатов, не заслушав всех свидетелей защиты и самого Януковича. Адвокаты сочли такое решение суда нарушением права экс-президента на защиту. Дебаты назначены на 30 июля.