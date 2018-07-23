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Юрист ответил на призывы Киева к IMO о лишении документов крымских моряков
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Юрист ответил на призывы Киева к IMO о лишении документов крымских моряков 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Призывы Киева к Международной морской организации (IMO) не признавать выданные морякам в Крыму документы беспрецедентны. При этом возможных негативных последствий можно избежать, заявил «Экономике сегодня» главный научный консультант Центра морского права Василий Гуцуляк.
Ранее посольство Украины в Великобритании в Facebook опубликовало сообщение с призывом к IMO не признавать выдаваемые морякам в Крыму и Севастополе документы. В Киеве считают, что любые документы, как квалификационные, так и удостоверения личности, выданные после 15 июля 2014 года, недействительны и должны считаться поддельными.
Гуцуляк рассказал, что в международном морском праве не было прецедентов, чтобы IMO не признавала документов моряков какой-либо из стран по требованию другого государства.
«Тем более непонятны требования украинской стороны признать поддельными документы крымских моряков, выданных Россией, — они подлинные. Речь разве что может идти о том, что документы выдавались на территории, субъектность которой не признана большинством стран мира», — сказал он.
Юрист допустил, что Международная морская организация теоретически может рассмотреть запрос Украины и принять по этому поводу решение. Всё будет зависеть от того, как воспримут требования украинских властей другие члены организации.
Гуцуляк считает, что в случае введения ограничений их будет несложно обойти — суда и члены экипажей будут регистрировать в других субъектах РФ.
Сложно предсказать, как в IMO отнесутся к требованиям Украины и насколько будут учитывать права российских моряков. «Но даже в случае негативного развития событий существенных проблем Киев российской стороне всё же не доставит», — резюмировал юрист.
Крым стал российским регионом по итогам проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей республики и 95,6% жителей города Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Украина не признала итоги плебисцита и по-прежнему считает Крым своей территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что референдум был проведён в соответствии с нормами международного права и уставом Организации Объединённых Наций.
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