Юрист ответил на призывы Киева к IMO о лишении документов крымских моряков

Призывы Киева к Международной морской организации (IMO) не признавать выданные морякам в Крыму документы беспрецедентны. При этом возможных негативных последствий можно избежать, заявил «Экономике сегодня» главный научный консультант Центра морского права Василий Гуцуляк.

Ранее посольство Украины Великобритании в Facebook опубликовало сообщение с призывом к IMO не признавать выдаваемые морякам в Крыму и Севастополе документы. В Киеве считают, что любые документы, как квалификационные, так и удостоверения личности, выданные после 15 июля 2014 года, недействительны и должны считаться поддельными.

Гуцуляк рассказал, что в международном морском праве не было прецедентов, чтобы IMO не признавала документов моряков какой-либо из стран по требованию другого государства.

«Тем более непонятны требования украинской стороны признать поддельными документы крымских моряков, выданных Россией , — они подлинные. Речь разве что может идти о том, что документы выдавались на территории, субъектность которой не признана большинством стран мира», — сказал он.

Юрист допустил, что Международная морская организация теоретически может рассмотреть запрос Украины и принять по этому поводу решение. Всё будет зависеть от того, как воспримут требования украинских властей другие члены организации.

Гуцуляк считает, что в случае введения ограничений их будет несложно обойти — суда и члены экипажей будут регистрировать в других субъектах РФ.

Сложно предсказать, как в IMO отнесутся к требованиям Украины и насколько будут учитывать права российских моряков. «Но даже в случае негативного развития событий существенных проблем Киев российской стороне всё же не доставит», — резюмировал юрист.