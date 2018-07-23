Украина придумала новый способ насолить Крыму

Украина призвала Международную морскую организацию (IMO) не признавать действительными документы, выдаваемые морякам на территории Крыма Севастополя . Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Великобритании

«Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 т.н. "Капитанами морских портов" на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными», — сказано в публикации.

Заявление посольства было приурочено к выступлению украинского представителя на очередном заседании IMO, где Украина и потребовала аннулировать документы, выданные морякам в Крыму. Как утверждает украинская дипмиссия, поддержку предложению Киева выразили делегации из США и Европы.

Украинские власти ранее уже выражали готовность ввести санкции против российских портов в акватории Азовского моря, а также арестовывать российские корабли. Обстановка в акватории Азовского моря накалилась после того, как российские власти достроили Крымский мост, после чего Киев объявил о намерении усилить присутствие в регионе.