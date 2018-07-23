Порошенко выступил против ответственности за незаконный вывоз леса

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли», — пояснили изданию в Администрации президента позицию Порошенко.

Президент Украины будет готов подписать данный закон, если Верховная Рада внесет изменения в него.

Данный шаг президента уже раскритиковал инициатор закона, народный депутат и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко

«Порошенко предлагает исключить норму о запрете экспорта дров. Это означает, что именно Порошенко и его окружение отвечают за бешеную контрабанду леса под видом дров и защищает мародеров, которые продают за бесценок национальные богатства Украины», — указал он.

Ранее Верховная Рада приняла закон № 5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов. За проголосовали 234 народных депутата.

Закон предусматривает появление в Уголовном кодексе новой статьи № 201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Если человек совершил подобное преступление не в первый раз или в крупном размере — ему будет угрожать лишение свободы от 5 до 10 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности до 3 лет. Если преступление совершила организованная группа или речь идет о контрабанде в особо крупном размере, то наказание — лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.