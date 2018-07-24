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Эксперт: Чиновники вспомнили, что леса в Карпатах почти не осталось
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Эксперт: Чиновники вспомнили, что леса в Карпатах почти не осталось 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: Украина.ру
По мнению политолога Виктора Прошкина, президент Петр Порошенко ветировал закон о запрете экспорта древесины в пику инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом он заявил в эфире канала NewsOne.
Кроме того Прошкин добавил, что проблема контрабанды рабочей древесины возникла не сегодня. В течение всего существования независимой Украины вывозился лес.
«В нынешних условиях, когда власть на местах ослабла, контрабанда подняла голову. В условиях экономического кризиса и бедности населения вырубают лес все, кому не лень, потому что это способ быстро заработать», — сказал эксперт.
По словам политолога, власть устранилась от контроля над использованием природных ресурсов и сама села на коррупционные схемы хищений.
«И только перед выборами, когда ветви власти начали тянуть канат в борьбе за лояльность электората, высшие государственные чиновники вспомнили, что леса в Карпатах почти не осталось», — пояснил политолог.
Президент Петр Порошенко 23 июля наложил вето на запрет вырубки и экспорта украинского леса. Как сообщается на сайте украинского парламента, закон о лесе возвращен в Верховную Раду с предложениями президента. В то же время сами предложения президента к проекту закона на сайте ВР в данный момент отсутствуют.
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