Эксперт: Чиновники вспомнили, что леса в Карпатах почти не осталось

По мнению политолога Виктора Прошкина, президент Петр Порошенко ветировал закон о запрете экспорта древесины в пику инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана . Об этом он заявил в эфире канала NewsOne.

Кроме того Прошкин добавил, что проблема контрабанды рабочей древесины возникла не сегодня. В течение всего существования независимой Украины вывозился лес.

«В нынешних условиях, когда власть на местах ослабла, контрабанда подняла голову. В условиях экономического кризиса и бедности населения вырубают лес все, кому не лень, потому что это способ быстро заработать», — сказал эксперт.

По словам политолога, власть устранилась от контроля над использованием природных ресурсов и сама села на коррупционные схемы хищений.

«И только перед выборами, когда ветви власти начали тянуть канат в борьбе за лояльность электората, высшие государственные чиновники вспомнили, что леса в Карпатах почти не осталось», — пояснил политолог.