Гройсман решил спасти украинские леса от Порошенко

Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана во время правительственного совещания с участием руководителей Государственной фискальной службы, Национальной полиции, Государственной аудиторской службы и «Укрзализныци».

«Надо остановить это варварское уничтожение украинских лесов, когда под видом топливной древесины вывозят деловой, прекрасный лес. Важно провести аудит всех лесохозяйств объединенными усилиями ГФС, Нацполиции, Госаудитслужбы, чтобы мы знали, сколько вырублено леса, сколько экспортировано, сколько потеряло государство, но самое главное, сколько мы потеряли леса, чтобы мы могли восстанавливать украинские леса. Это сейчас самое важное. Работа должна быть скоординированной и публичной», — сказал глава правительства.

Он отметил, что важной в этой работе является роль «Укрзализныци» , которая должна фиксировать перевозку леса и документацию, передавать фотоматериалы Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции.

«Так мы сможем проследить всю цепь заговора. Это дело будет очень громким и мы хотим передать его в Антикоррупционный суд», — сказал Гройсман. По словам премьер-министра, вскоре появится алгоритм действий с учетом полномочий всех органов, а также будет создана рабочая группа.

«Мне нужен результат, фамилии, аналитика по фирмам, кто их учреждал. На середину сентября готовим публичный отчет о проведенной работе в персоналиях. Настраивайтесь на серьезную работу. Товарная контрабанда остановлена на данный момент. Эту работу будем только усиливать. Давайте вместе наводить порядок», — подчеркнул премьер.