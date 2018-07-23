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На украинские дороги вернут радары, а водителям «письма счастья»
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На украинские дороги вернут радары, а водителям «письма счастья» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил журналистам канала «112 Украина» руководитель департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
«На дороги Украины будет постепенно возвращаться контроль над скоростным режимом», — заявил он.
Политический эксперт Василий Мокан пояснил, что законодательство для использования видео фиксации скоростного режима на дорогах уже создано.
«Однако не хватает денег для практического его применения. МВД планировало использовать зарубежные донорские средства на приобретение видео камер, но денег им не дали. Сейчас обсуждают выделение средств из госбюджета, но это миллиарды гривен, которых нет в бюджете на эти статьи затрат», — сказал он.
Поэтому, как пояснил эксперт, видеофиксация откладывается на неопределенный срок и будет внедряться очень постепенно, как говорил министр инфраструктуры Владимир Омелян, а пока на дороги вернут полицию с радарами.
«Хотя и здесь возникают правовые коллизии с сертификацией этих радаров», — сказал Мокан. Но другого решения нет, ввиду того, что у украинских водителей низкая культура поведения на дороге и отсутствие ментальности соблюдения закона.
С другой стороны плохие дороги и отсутствие правильной логистики дорожного движения усложняют и делают небезопасным автомобильное движение в стране.
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