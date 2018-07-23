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Собянин взялся за «самую сложную» Украину
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Собянин взялся за «самую сложную» Украину 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Видео с речью Собянина размещено на его сайте.
«Самый сложный объект реставрации, бывший павильон «Украина», павильон земледелия. Его основные элементы были либо утраченными, либо были аварийными. Воссоздали очень красивый павильон по своей красоте. Когда будут закончены внутренние работы здесь разместится музей славянской письменности», — указал Собянин.
Украина, в отличие от той же Армении, не занималась судьбой «своего» павильона на ВДНХ. 58-й павильон ВДНХ был построен в 1950-1954 годах, до 1963 года носил название «Украинская ССР», после — «Земледелие». Среди архитекторов павильона — Алексей Тачий — заместитель начальника Управления по делам архитектуры при Совете народных комиссаров УССР, Николай Иванченко, прославившийся среди прочих памятником стратонавтам, Владимиру Ленину и генералу Гурову в Донецке, Валентина Чуприна и Григорий Шлаканев. Проект павильона курировал лично Никита Хрущев.
Примечательно, что на современной Украине все громче раздаются голоса о необходимости перехода со славянской письменности — кириллицы — на латиницу. К примеру, издание «Залізний тато», руководит которым член запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрий Савченко издало книгу «ТежBeShKet», текст в которой переходит с кириллицы на латиницу.
Славянские народы наравне с готами одни из немногих, для способствования христианизации которых были созданы отдельные алфавиты. Для славян были созданы глаголица и кириллица. Их создателями были святые Кирилл и Мефодий. Для готов — готский алфавит, создателем которого считают автора перевода Библии на готский — епископа Ульфилу.
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